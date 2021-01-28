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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Звезда «Человека-паука» планирует сыграть в диснеевском фэнтези «Уиллоу»

Исполнитель роли Флэша Томпсона в новой паучьей трилогии с Томом Холландом метит в многосерийный диснеевский проект «Уиллоу»Тони Револори ведёт переговоры об участии в фэнтезийном сиквеле, куда помимо Уорвика Дэвиcа успели записаться Эрин Келлиман, Элли Бамбер и Кэйли Спэни. Кого может сыграть Револори в сиквеле культового фэнтези 80-х, пока неизвестно.

Приключенческое фэнтези Джорджа Лукаса рассказывает о начинающем волшебнике Виллоу (Дэвис), на чью долю выпала миссия защитить от могущественной злой колдуньи новорождённую девочку Элору, которой предначертано погубить волшебницу-тиранку. События продолжения развернутся много лет спустя и, поговаривают, речь пойдёт о команде персонажей, отправившихся спасать похищенного принца.

Джонатан Кэздан («Хан Соло») отвечает сценарий, а также выступает шоураннером проекта вместе с Венди Мерикл («Стрела»). Режиссёр фильма-первоисточника Рон Ховард выступает исполнительным продюсером проекта. Производство на контроле у Lucasfilm. Снимать планируют в Уэльсе.

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Уиллоу
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