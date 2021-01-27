Неоспоримый лидер: «Бриджертоны» — самый популярный сериал за всю историю Netflix. Он собрал 82 млн просмотров

Минули положенные четыре недели с момента премьеры костюмированного мыла «Бриджертоны», и Netflix спешит объявить проект Шонды Раймс самым популярным сериалом за всю историю стримингового сервиса. История любви смуглого герцога и дебютантки покорила сердца рекордного количества зрителей, даже если они наслаждались просмотром всего две минуты.

Такова уж удивительная система измерения зрительского внимания Netflix — сериал считается просмотренным, если смог удержать внимание аудитории хотя бы на два минуты. На основе этого подсчёта «Бриджертоны» значительно превзошли ожидания видеосервиса — в начале января Netflix прогнозировал всего-то 63 млн просмотров. По факту, за четыре недели с момента премьеры сериал посмотрели 82 млн домохозяйств. Как утверждает отчёт, в эту цифру входят частичные просмотры и просмотры сезона целиком.

Прежним фаворитом, теперь смещённым на второе место, до сих пор числился «Ведьмак» (76 млн просмотров за первые 28 дней). Где-то совсем рядом долен приземлиться «Люпен», которому прочат 70 млн просмотров. Впрочем, «Ведьмака» по-прежнему можно считать лидером, поскольку на момент его выхода аудитория Netflix составляла 169 млн, а значит фэнтези с Генри Кавиллом посмотрело 45% подписчиков. Сейчас у видеосервиса почти 204 млн зрителей, из них к «Бриджертонам» приобщилось около 40%.