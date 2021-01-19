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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Новый рекордсмен Netflix! «Люпен» с Омаром Си оставил позади «Бриджертонов» и «Ход королевы»

Европейские сериалы продолжают медленно, но верно завоёвывать внимание широкой аудитории по обе стороны Атлантики. Стриминговый сервис Netflix, вооружившись свежей внутренней статистикой, заявляет, что недавний рекорд костюмированного «мыла» «Бриджертоны» будет побит — к званию нового многосерийного хита готовится авантюрный экшен «Люпен» с любимцем публики Омаром Си в главной роли. Премьера сериала состоялась 8 января.

По информации потокового сервиса, за первые 28 дней с момента выхода франкоязычный сериал, вдохновлённый романами о знаменитом джентльмене-грабителе Арсене Люпене, соберёт более 70 млн просмотров. У его ближайшего соперника «Бриджертонов» в активе всего 63 млн. Тройку лидеров с небольшим отрывом замыкает «Ход королевы» с Аней Тейлор-Джой (62 млн просмотров).

«Люпен» стал первым французским сериалом, попавшим в топ-10 проектов Netflix, и успел возглавить списки самых популярных новинок у себя на родине, а также в Бразилии, Вьетнаме, Аргентине, Германии, Италии, Испании, Польше, Нидерландах, Швеции и других странах. На «Томатах» степень «свежести» проекта достигает впечатляющих 93%.

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Люпен Бриджертоны Ход королевы
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