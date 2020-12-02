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Омар Си планирует ограбить Лувр в трейлере авантюрного экшена «Люпен»

Потоковый сервис Netflix опубликовал полноценный трейлер сериала «Люпен» с Омаром Си («1+1», «Мир Юрского периода») в главной роли. Современная интерпретация романов Мориса Леблана выйдет на цифровой платформе 8 января.

Си играет Ассана Диопа, чья жизнь перевернулась с ног на голову, когда умер его отец, обвинённый в преступлении, которого не совершал. Спустя четверть века Ассан, вдохновлённый романами про знаменитого джентльмена-грабителя Арсена Люпена, планирует отомстить за своего отца. И частью его плана становится похищение музейного сокровища — бесценного колье Марии-Антуанетты.

Создателями сериала выступают Джордж Кей («Убивая Еву») и Франсуа Юзан, а первые три эпизода снял Луи Летерье («Перевозчик»). За производство отвечает Gaumont Television.

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Видео Люпен
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