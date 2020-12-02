Мелисса Маккарти сыграет в многосерийной комедии Netflix про служебный роман и апокалипсис

Творческий дуэт Мелиссы Маккарти и Бена Фальконе занялся разработкой комедийного сериала God's Favorite Idiot для потокового сервиса Netflix, заказавшего съёмки сразу 16 эпизодов (а это почти наверняка два восьмисерийных сезона). Супруги трудятся не только за кадром, но и сыграют главных героев истории.

Производственная комедия рассказывает о работнике техподдержки Кларке Томпсоне (Фальконе), влюбившемся в коллегу Эмили Лак (Маккарти) и попутно превратившемся в невольного посланника самого Господа. Также в повествовании задействованы катание на роликах, огненное озеро и надвигающийся апокалипсис.

Бен Фальконе числится создателем сериала, а также на пару с супругой выступает его исполнительным продюсером. Режиссировать берётся Майкл Макдональд («Бруклин 9-9»)