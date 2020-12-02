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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Эллен Пейдж превратилась в небинарного трансгендера, но продолжит играть лесбиянку Ваню в третьем сезоне «Академии Амбрелла»

Буквально вчера актриса Эллен Пейдж официально заявила о своей очередной трансформации, объявив себя небинарным трансгендером и сменив имя на Эллиот. После празднования этого знаменательного события прогрессивные зрители забеспокоились, не внесёт ли оное коррективы в третий сезон «Академии Амбрелла», где Пейдж играет ничуть не трансгендера Ваню Харгривз. Некоторые так и вовсе предположили, что на роль возьмут другую актрису. Как видно, лишь гетеросексуалам запрещается играть персонажей с психоексуальными расстройствами. А вот трансгендерам запросто разрешается играть всех, кого они захотят.

В этом общественность заверил Ник Адамс, директор трансгендерных медиа в GLAAD:

Актёры-трансгендеры могут и будут играть трансгендерных и цисгендерных персонажей. Я уверен, Эллиот продолжит свою блестящую игру в «Академии Амбрелла» и в будущем его ждёт множество самых разных ролей.

В свою очередь портал Variety со ссылкой на проверенные источники заверяет, что перемены в личной жизни актрисы никак не скажутся на съёмках продолжения и его сюжете — персонаж сохранит свою идентичность. В общем, сценаристы ничего переписывать не планируют, и придётся новоиспечённому трансгендеру и дальше играть банальную лесбиянку.

Экранизацией одноимённого графического романа Джерарда Уэя об уивительном «семействе» сэра Реджинальда Харгривза заведует шоураннер Стив Блэкман («Фарго», «Видоизменённый углерод»). Съёмки третьего сезона планируют начать в феврале в Торонто (Канада).

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Академия Амбрелла
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