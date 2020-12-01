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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

На главные женские роли в фэнтези «Уиллоу» метят Эрин Келлиман, Элли Бамбер и Кэйли Спэни

В октябре слухи о многосерийном проекте «Уиллоу» — сиквеле культового фэнтези 80-х от Lucasfilm — официально подтвердились, а над сценарием сериала для Disney+ работа стартовала ещё в начале года. Самое время набирать актёрский состав, который возглавил исполнитель главной роли в фильме Уорвик Дэвис. По сведениям портала Deadline, переговоры об участии в проекте уже ведут Эрин Келлиман («Хан Соло: Звёздные войны. Истории»), Элли Бамбер («Под покровом ночи») и Кэйли Спэни («Тихоокеанский рубеж 2»).

Информация об их возможных ролях не раскрывается, но известно, что актрисы планируют сыграть трёх ведущих женских персонажей.

Приключенческое фэнтези рассказывает о скромном фермере и начинающем волшебнике Виллоу (Дэвис), на чью долю выпала миссия защитить от могущественной злой колдуньи новорождённую девочку Элору, которой предначертано погубить волшебницу-тиранку. События продолжения развернутся много лет спустя, и наряду со знакомыми персонажами сериал представит новых героев.

Соавтор «Хана Соло» Джонатан Кэздан написал сценарий пилота и вместе с Венди Мерикл («Стрела») числится шоураннером сериала. Первую серию снимет Джон М. Чу («Безумно богатые азиаты»), а режиссёр фильма-первоисточника Рон Ховард выступает исполнительным продюсером проекта. Производством занимается Lucasfilm.

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Уиллоу
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