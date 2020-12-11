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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

Соавтор «Матрёшки» Лесли Хэдланд готовит сериал про ситхов «Аколит»

Апрельская новость по вселенной «Звёздных войн» от портала Variety получила подтверждение в ходе Disney Investor Day 2020. Шоураннер «Матрёшки» Лесли Хэдланд действительно работает над многосерийным проектом в рамках культового франчайза. Во время онлайн-конференции глава Lucasfilm Кэтлин Кэннеди рассказала, что сериал в жанре мистического триллера получил название «Аколит».

И пара деталей сюжета. Проект будет посвящён возникновению Тёмной стороны Силы в самом конце эпохи Расцвета Республики, примерно за 200 лет до событий Саги о Скайуокерах. Ранее сообщалось, что в центре повествования окажется некий женский персонаж, но о нём никаких подробностей пока не поступало.

Хэдланд выступает главным сценаристом и шоураннером сериала, который будет выходить на стриминговом сервисе Disney+.

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