Ник Фьюри и Скрулл наиграли на собственный сериал. Обещают кроссовер масштаба «Первого мстителя: Противостояния»

Было бы странно, если бы под массовую раздачу сериалов Disney+ не попал стоявший у истоков MCU Сэмюэл Л. Джексон — харизмы Ника Фьюри хватило бы и на несколько. Компанию старому мазафаке в сериале под названием «Секретное вторжение» (Secret Invasion) составит Бен Мендельсон, блистательно менявший обличия в «Капитане Марвел», — разумеется, в роли Скрулла Талоса.

Одноимённый комикс рассказывает о попытке Скруллов захватить Землю, проникнув в каждую супергеройскую организацию мира — тут их способность менять внешность пришлась весьма кстати. Судя по всему, действо нас ожидает масштабное — Кевин Файги обещает крупнейший кроссовер со времён «Первого мстителя: Противостояния». Делаем ставки, кто из Мстителей всё это время был сморщенным зелёным пришельцем.