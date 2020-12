«Чужой» станет сериалом от шоураннера «Фарго» — Ридли Скотт тоже в деле

Едва Disney прибрала у рукам «Чужого», стало понятно — грядёт что-то новое. И вот, знаменитый хоррор-франчайз Ридли Скотт отправляется покорять малые экраны, благо для таких страшных дел у компании есть кабельный канал FX и потоковый сервис Hulu. У руля — шоураннер «Фарго», «Легиона» и пока не режиссёр нового «Звёздного пути» Ноа Хоули.

Действие сериала развернётся в недалёком будущем. Обещают убойную смесь ужасов оригинального фильма 1979 года и безудержного экшена «Чужих» от Джеймса Кэмерона. Ридли Скотт пока заявлен в качестве продюсера, но не исключено, что он тряхнёт стариной и срежиссирует для нас пару эпизодов.

