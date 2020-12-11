Первый трейлер боевика «Сокол и Зимний солдат» хвастается экшеном

Онлайн-конференция Disney Investor Day 2020 подарила зрителям ещё один приятный сюрприз — первый трейлер многосерийного боевика «Сокол и Зимний солдат». Видеоролик обещает динамичное развитие событий и взаимоотношений титульных персонажей — Сэма Уилсона (Энтони Маки) и Баки Барнса (Себастиан Стэн). А ещё трейлер сообщает, что премьера состоится в марте.

Приключенческий экшен Marvel Studios, Который расскажет о событиях в мире после произошедшего в «Мстителях: Финале», срежиссировала Кари Скогланд («Викинги»), а над сценарием поработал соавтор кинотрилогии «Джон Уик» Малкольм Спеллман.

И на официальный постер не поскупились: