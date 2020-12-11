 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
It Takes Two — трейлер нового кооператива от авторов A Way Out Джонни Депп требовал выкинуть Эмбер Хёрд из «Аквамена» Геймплейный ролик Hitman 3 демонстрирует разнообразие средств для достижения цели Как же иначе: «Тайлер Рейк» станет расширенной киновселенной Создатель «Ривердейла» готовит ребут вампирского триллера «Настоящая кровь»
СЕРИАЛЫ
343
 
Прямая ссылка на новость:

Первый трейлер боевика «Сокол и Зимний солдат» хвастается экшеном

Онлайн-конференция Disney Investor Day 2020 подарила зрителям ещё один приятный сюрприз — первый трейлер многосерийного боевика «Сокол и Зимний солдат». Видеоролик обещает динамичное развитие событий и взаимоотношений титульных персонажей — Сэма Уилсона (Энтони Маки) и Баки Барнса (Себастиан Стэн). А ещё трейлер сообщает, что премьера состоится в марте.

Приключенческий экшен Marvel Studios, Который расскажет о событиях в мире после произошедшего в «Мстителях: Финале», срежиссировала Кари Скогланд («Викинги»), а над сценарием поработал соавтор кинотрилогии «Джон Уик» Малкольм Спеллман.

И на официальный постер не поскупились:

Постеры сериала «Сокол и Зимний солдат»
+ Обсудить
Темы
 
Видео Сокол и Зимний солдат
 21 сентября«Сокол и Зимний солдат»: свежие кадры с Баки Барнсом и приблизительная дата выхода 14 сентябряСъёмки «Сокола и Зимнего солдата» возобновились 25 апреляСебастиан Стэн: «Сокол и Зимний солдат» повторяет атмосферу фильма «Первый мститель: Другая война»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Кино Marvel официально анонсировала Четвёртую Фазу
 
Кино Энтони Маки о борьбе с расизмом в MCU: «Моя задача — максимально улучшить вселенную Marvel»
 
Кино Звезда «Мстителей» обвиняет Marvel в расизме

Тоже интересно

 
Шоураннеры «Игры престолов» понятия не имели, как снимать сериал
 
«Каратель» — трейлер второго сезона
 
Кино Режиссёр «Хана Соло» назвал причину провала фильма
 
Кино Спин-офф «Дэдпула», «Гамбит» и «Доктор Дум» никогда не увидят свет
 
Кино Кевин Харт оказался чересчур гомофобным для ведущего «Оскара»
 
Игры Phoenix Point — показ геймплея четвёртого билда для бэкеров
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Выйдут в декабре

13 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
14 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
15 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
17 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
20 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
0Ноль кадров в секунду – 346: Тактический сладкий картофель
 
5ЕВА
 
 
13Телеовощи – 369: Группа товарищей с золотым кольцом
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 439: «День курка», «Кровные узы» и новая соска
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru