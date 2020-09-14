Съёмки «Сокола и Зимнего солдата» возобновились

Прерванные в марте съёмки многосерийного марвеловского экшена «Сокол и Зимний солдат» возобновились — сейчас они проходят в Атланте. Планирует ли команда сериала в ближайшее время вернуться к производству в Чехии, пока не сообщается — именно оттуда весной все разъехались на длительный карантин.

Вернувшийся к работе Себастиан Стэн уже опубликовал в своём инстаграме свежее фото с коллегой по съёмочной площадке Энтони Маки. Баки Барнс и Сэм Уилсон, как и положено, соблюдают рекомендованную инструкциями дистанцию.

По заверениям актёрам, досъёмки приключенческого боевика Marvel Studios не должны занять много времени, но пока что называть новую — даже приблизительную — дату премьеры на Disney+ никто не берётся.