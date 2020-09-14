«Хранители» доминируют: объявлены лауреаты премии американских телекритиков

Ассоциация телевизионных критиков подвела итоги и огласила список победителей, удостоившихся в этом году звания лауреатов TCA Awards. Свою долю наград отхватил один из фаворитов по количеству номинаций — мини-сериал «Хранители» Дэймона Линделофа и кабельного канала HBO.
В прогрессивных гендерно нейтральных актёрских номинациях победили, конечно же, представительницы прекрасной половины человечества.
Полный список победителей выглядит так:
Лучшая роль в драме:
- Реджина Кинг («Хранители»)
Лучшая роль в комедии:
- Кэтрин О’Хара («Шиттс Крик»)
Лучший телефильм или мини-сериал:
- «Хранители», HBO
Лучший новый сериал:
- «Хранители», HBO
Лучшая драма:
- «Наследники», HBO
Лучшая комедия:
- «Шиттс Крик», Pop TV
Сериал года:
- «Хранители», HBO