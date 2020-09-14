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«Хранители» доминируют: объявлены лауреаты премии американских телекритиков

Ассоциация телевизионных критиков подвела итоги и огласила список победителей, удостоившихся в этом году звания лауреатов TCA Awards. Свою долю наград отхватил один из фаворитов по количеству номинаций — мини-сериал «Хранители» Дэймона Линделофа и кабельного канала HBO.

В прогрессивных гендерно нейтральных актёрских номинациях победили, конечно же, представительницы прекрасной половины человечества.

Полный список победителей выглядит так:

Лучшая роль в драме:

Лучшая роль в комедии:

Лучший телефильм или мини-сериал:

Лучший новый сериал:

Лучшая драма:

Лучшая комедия:

Сериал года:

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Хранители Шиттс Крик Наследники
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