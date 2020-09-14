«Хранители» доминируют: объявлены лауреаты премии американских телекритиков

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Ассоциация телевизионных критиков подвела итоги и огласила список победителей, удостоившихся в этом году звания лауреатов TCA Awards. Свою долю наград отхватил один из фаворитов по количеству номинаций — мини-сериал «Хранители» Дэймона Линделофа и кабельного канала HBO.

В прогрессивных гендерно нейтральных актёрских номинациях победили, конечно же, представительницы прекрасной половины человечества.

Полный список победителей выглядит так:

Лучшая роль в драме:

Реджина Кинг («Хранители»)

Лучшая роль в комедии:

Лучший телефильм или мини-сериал:

Лучший новый сериал:

Лучшая драма:

Лучшая комедия:

Сериал года: