Чистый экшен — вышел трейлер мультсериала «Звёздные войны: Бракованная партия»

Бравые ребята-клоны возвращаются! Анонсированный этим летом анимационный сериал «Звёздные войны: Бракованная партия» обзавёлся первым трейлером. Спин-офф «Войн клонов» Дэйва Филони посвящён знаменитой команде клонированных бойцов, прозвавших себя «Бракованной партией» (The Bad Batch).

Приключенческий экшен Lucasfilm Animation расскажет о похождениях отряда клонов-коммандос, ищущих своё место в галактике, стремительно меняющейся после Войны клонов. В команду наёмников входят экспериментальные клоны с разнообразными генетическими отклонениями. Каждый боец обладает уникальным умением, что превращает «Бракованную партию» в невероятно эффективную боевую единицу.

Филони выступает исполнительным продюсером сериала. За сценарий отвечает Дженнифер Корбетт («Звёздные войны: Сопротивление»), а за режиссуру — Брэд Рау («Звёздные войны: Повстанцы»).