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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Планы Disney на ближайшие годы стриминга: 10 сериалов по Marvel и 10 сериалов по «Звёздным войнам»

Потоковый сервис DisneyPlus, принадлежащий понятно какой компании, яростно цветёт и пахнет — уже 86,8 млн подписчиков по всему миру. И ещё не все регионы охвачены.

Но в ближайшие несколько лет будет ещё лучше. Потому что нас ждут:

  • 10 сериалов в киновселенной Marvel
  • 10 сериалов по «Звёздным войнам»
  • Анимационные сериалы от Disney Animation и Pixar
  • 15 полнометражных проектов от Disney

Всё это выйдет сразу на DisneyPlus.

Звучит, конечно, внушительно. Стало быть, необходимо ждать новых анонсов в самое ближайшее время. Особенно про «Звёздные войны»; пока что там одни Мандалорец и Оби-Ван Кеноби.

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