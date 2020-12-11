Планы Disney на ближайшие годы стриминга: 10 сериалов по Marvel и 10 сериалов по «Звёздным войнам»

Потоковый сервис DisneyPlus, принадлежащий понятно какой компании, яростно цветёт и пахнет — уже 86,8 млн подписчиков по всему миру. И ещё не все регионы охвачены.
Но в ближайшие несколько лет будет ещё лучше. Потому что нас ждут:
- 10 сериалов в киновселенной Marvel
- 10 сериалов по «Звёздным войнам»
- Анимационные сериалы от Disney Animation и Pixar
- 15 полнометражных проектов от Disney
Всё это выйдет сразу на DisneyPlus.
Звучит, конечно, внушительно. Стало быть, необходимо ждать новых анонсов в самое ближайшее время. Особенно про «Звёздные войны»; пока что там одни Мандалорец и Оби-Ван Кеноби.