«Будто вернулся в детство!» — Роберт Родригес до сих пор в восторге от съёмок «Мандалорца»

Найдите того, кто будет смотреть на вас так же, как Роберт Родригес смотрит на «Звёздные войны». Режиссёр с детства большой фанат, но не думал не гадал, что однажды окажется на съёмочной площадке, тем более — у руля. Ведь даже в сериал «Мандалорец» его сперва не позвали. Но путь к мечте Родригес всё-таки нашёл:

Моему другу Джону Фавро в последний момент потребовалась замена на пост режиссёра. Я ответил: «Конечно, я приду поиграть во вселенной „Звёздных войн“!» Просто мечта. Это превзошло все мои ожидания, в смысле, было НАСТОЛЬКО здорово. Вы не представляете, каково это — попасть на площадку с классической атмосферой фильма «Империя наносит ответный удар». Это сразу после «Возвращения джедая». Это та самая эра. Поэтому буквально чувствуешь, что попал в собственное детство. Ты просто трогаешь всё подряд и такой: «Хан Соло говорил в эту штуку, когда стрельнул в пульт и велел штурмовикам не приходить!» Или думаешь: «Ух ты, я это узнал!» Это странный, захватывающий опыт — пройтись по съёмочным площадкам из детства. И самому снимать! Так круто… Этот визуальный язык настолько впечатался в наш разум, что я сделал селфи в духе «Я у панели управления, разве не отпад?» Было очень здорово. Роберт Родригес, большой ребёнок

Кого именно замещал постановщик, не известно, но наиболее вероятным кандидатом называют Джеймса Мэнголда («Логан: Росомаха»).