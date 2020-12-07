Боба Фетт вернул себе каноничный образ на свежем постере второго сезона «Мандалорца»

Вышедший на прошлой неделе шестой эпизод «Мандалорца» под названием The Tragedy стал своеобразной вехой в истории культового франчайза «Звёздные войны». Серия ознаменовала официальное возвращение на экраны легендарного Бобы Фетта в исполнении Темуэры Моррисона. По такому случаю Disney+ не мог не выпустить новый персонажный постер.

Бобу Фетта условно анонсировали ещё в первом сезоне — тогда зрителям пришлось лишь предполагать, что показавшиеся на экране сапоги неизвестного принадлежали знаменитому охотнику за головами. Официальное подтверждение случилось во втором сезоне, а полноценное возвращение состоялось в снятом Робертом Родригесом шестом эпизоде, где Боба Фетт активно включился в повествование и вернул себе принадлежащее по праву — те самые мандалорские доспехи.

А ещё в сети появились три свежих кадра из шестой серии: