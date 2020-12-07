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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Боба Фетт вернул себе каноничный образ на свежем постере второго сезона «Мандалорца»

Вышедший на прошлой неделе шестой эпизод «Мандалорца» под названием The Tragedy стал своеобразной вехой в истории культового франчайза «Звёздные войны». Серия ознаменовала официальное возвращение на экраны легендарного Бобы Фетта в исполнении Темуэры Моррисона. По такому случаю Disney+ не мог не выпустить новый персонажный постер.

Постеры сериала «Мандалорец»

Бобу Фетта условно анонсировали ещё в первом сезоне — тогда зрителям пришлось лишь предполагать, что показавшиеся на экране сапоги неизвестного принадлежали знаменитому охотнику за головами. Официальное подтверждение случилось во втором сезоне, а полноценное возвращение состоялось в снятом Робертом Родригесом шестом эпизоде, где Боба Фетт активно включился в повествование и вернул себе принадлежащее по праву — те самые мандалорские доспехи.

А ещё в сети появились три свежих кадра из шестой серии:

Кадры из сериала «Мандалорец» Кадры из сериала «Мандалорец» Кадры из сериала «Мандалорец»
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Галерея Мандалорец
 30 ноябряРозарио Доусон в образе Асоки Тано на свежем постере второго сезона «Мандалорца» 23 ноябряДарт Вейдер на минималках — второй сезон «Мандалорца» обзавёлся постером с моффом Гидеоном 16 ноябряБо-Катан Крайз и её соратники на свежем постере второго сезона «Мандалорца»
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