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Бо-Катан Крайз и её соратники на свежем постере второго сезона «Мандалорца»

Раз уж отдельного персонажного постера удостоились Кобб Вэнс (Тимоти Олифант) и Леди Лягушка (Мисти Росас) из первого и второго эпизодов продолжения «Мандалорца», обделить персонажей третьего Disney+ никак не мог, поэтому опубликовал свежий плакат «Наследницы», где красуются закованные в бескарскую броню Бо-Катан Крайз (Кэти Сакхофф), Акс Вовес (Саймон Кассианидес) и Коска Ривз (Саша Бэнкс).

Постеры сериала «Мандалорец»

В срежиссированной Брайс Даллас Ховард серии пути наёмника-мандалорца Дина Джарина (Педро Паскаль) и его соотечественников пересеклись на луне Траск, и они почти наверняка когда-нибудь встретятся снова.

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