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Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:

Жизнь после побоища — в сети появились первые кадры из третьего сезона «Кобры Кай»

Портал Entertainment Weekly опубликовал первые эксклюзивные кадры из третьего сезона сериала «Кобра Кай», который выйдет на потоковом сервисе Netflix 8 января. Многосерийный сиквел «Парня-каратиста», в октябре получивший продление на четвёртый сезон, продолжит историю давнего противостояния.

Кадры из сериала «Кобра Кай» Кадры из сериала «Кобра Кай» Кадры из сериала «Кобра Кай» Кадры из сериала «Кобра Кай»

Джонни Лоуренс (Уильям Забка) и Дэниэл Ларуссо (Ральф Маччио) в который раз столкнутся с последствиями своих решений, влияющих не только на их жизни, но и на судьбы их юных воспитанников. Учитывая события финала второго сезона, исправить ситуацию будет ой как непросто.

Кадры из сериала «Кобра Кай» Кадры из сериала «Кобра Кай» Кадры из сериала «Кобра Кай» Кадры из сериала «Кобра Кай»

За сериал, как и прежде, отвечают Джош Хилд («Машина времени в джакузи»), Джон Харвитц («Гарольд и Кумар уходят в отрыв») и Хейден Шлоссберг («Американский пирог: Все в сборе»). Производством занимается Sony Pictures Television.

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 22 июняNetflix приютил «Кобру Кай» 2 октябряСериал «Кобра Кай» получил дату выхода третьего сезона и продление на четвёртый
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