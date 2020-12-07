Жизнь после побоища — в сети появились первые кадры из третьего сезона «Кобры Кай»

Портал Entertainment Weekly опубликовал первые эксклюзивные кадры из третьего сезона сериала «Кобра Кай», который выйдет на потоковом сервисе Netflix 8 января. Многосерийный сиквел «Парня-каратиста», в октябре получивший продление на четвёртый сезон, продолжит историю давнего противостояния.

Джонни Лоуренс (Уильям Забка) и Дэниэл Ларуссо (Ральф Маччио) в который раз столкнутся с последствиями своих решений, влияющих не только на их жизни, но и на судьбы их юных воспитанников. Учитывая события финала второго сезона, исправить ситуацию будет ой как непросто.

За сериал, как и прежде, отвечают Джош Хилд («Машина времени в джакузи»), Джон Харвитц («Гарольд и Кумар уходят в отрыв») и Хейден Шлоссберг («Американский пирог: Все в сборе»). Производством занимается Sony Pictures Television.