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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Netflix приютил «Кобру Кай»

Потоковый сервис Netflix в очередной раз подтвердил свой статус спасителя зрительских любимчиков, от которых отказались их прежние хозяева. В конце мая выяснилось, что видеосервис YouTube, свернувший планы по производству оригинальных художественных сериалов, отказывается и от своего безусловного хита «Кобры Кай». В гонку за проектом включилось сразу несколько цифровых платформ, но победителем вышел Netflix.

Третий сезон «Кобры Кай», одобренный и запущенный в производство в прошлом году, выйдет уже на новой платформе. Сиквел культового «Парня-каратиста» продолжает историю главных героев. Минуло 30 лет, но вражда не прекратилась. Джонни Лоуренс (Уильям Забка) заново открыл додзё «Кобра Кай», его примеру последовал Дэниэл Ларуссо (Ральф Маччио), и всё это лишь для того, чтобы в очередной раз выяснить, кто из них круче. В противостояние неминуемо втягиваются их собственные дети и новое поколение воспитанников.

За сериал по-прежнему отвечают Джош Хилд («Машина времени в джакузи»), Джон Харвитц («Гарольд и Кумар уходят в отрыв») и Хейден Шлоссберг («Американский пирог: Все в сборе»), а производством занимается Sony Pictures Television.

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Кобра Кай
 29 маяNetflix и Hulu соревнуются за право спасти «Кобру Кай» от закрытия 3 мая 2019 годаСериал «Кобра Кай» продлён на третий сезон
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