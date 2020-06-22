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Съёмки второго сезона «Ведьмака» возобновятся в августе

Приостановленные в середине марта съёмки второго сезона «Ведьмака» возобновятся этим летом. Официальный твиттер-аккаунт сериала сообщает, что творческая команда проекта Netflix во главе с исполнителями главных ролей Генри Кавиллом, Аней Чалотрой и Фрейей Аллан снова примется за работу 17 августа.

Многосерийным фэнтези по культовой книжной саге Анджея Сапковского руководит шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич, которая за время карантина успела порассказать о продолжении истории, наобещав менее запутанную хронологию событий, усиление семейной драмы, целый отряд новых ведьмаков, модернизированные нильфгаардские доспехи и многое другое. Что из всего этого получится, зрители узнают нескоро.

До пандемии второй сезон «Ведьмака» обещали показать в середине следующего года, но простой в несколько месяцев не может не сказаться на дате выхода. Предполагается, что со съёмками продолжения управятся за полгода, а постпроизводство, где львиную долю времени отнимет создание спецэффектов, может растянуться до середины следующего лета. Есть вероятность, что сериал вернётся на экраны к концу 2021-го.

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