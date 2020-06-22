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Netflix показал самые жаркие сцены «Люцифера» и дату выхода пятого сезона

И месяца не прошло с тех пор, как исполнитель титульной партии Том Эллис завершил переговоры о дальнейшем участии в проекте, а потоковый сервис Netflix спешит сообщить дату выхода пятого сезона «Люцифера». Видеоанонс, состоящий из самых пикантных моментов сериала, сообщает, что первая восьмисерийная половина новой части выйдет на экраны 21 августа.

Мистический процедурал Илди Модрович и Джо Хендерсона продолжит пристально следить за событиями из жизни простых смертных из Лос-Анджелеса, небожителей и обитателей подземного царства.

Помимо Эллиса в продолжении снимаются Лорен Джерман, Эйми Гарсия, Лесли-Энн Брандт, Д. Б. Вудсайд, Кевин Алехандро, Рэйчел Харрис, Триша Хелфер и Инбар Лави.

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