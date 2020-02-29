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Первоисточник: tvline.com Прямая ссылка на новость:
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Шоураннеры «Люцифера» официально подписались на шестой сезон

И снова дьявольское обаяние Люцифера Морнингстара спасает мистический процедурал от закрытия — сериал, который едва не остался без четвёртого сезона, теперь находится в шаге от всё более реального шестого. Согласно свежей информации издания TVLine, впервые поделившегося благой вестью две недели назад, «Люцифер» всё ближе к продлению — сделки с шоураннерами проекта Илди Модрович и Джо Хендерсон уже оформлены официально.

Дело за малым — подписать Тома Эллиса, без которого ни о каком продолжении и речи быть не может. Но и здесь проблем быть не должно — переговоры актёра и Warner Bros. уже идут, и все стороны рассчитывают на их положительных исход.

Помимо Эллиса в сериале снимаются Лорен Джерман, Эйми Гарсия, Лесли-Энн Брандт, Д. Б. Вудсайд, Кевин Алехандро, Рэйчел Харрис, Триша Хелфер и примкнувшая к ним в четвёртом сезоне Инбар Лави.

Официальной даты выхода у пятого сезона по-прежнему нет.

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Люцифер
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