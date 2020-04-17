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Первоисточник: tvline.com Прямая ссылка на новость:
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Том Эллис и Warner Bros. не могут договориться о шестом сезоне «Люцифера»

Слухи о том, что сериал «Люцифер» может-таки продержаться на Netflix дольше пяти сезонов, появились ещё в феврале. По заверениям инсайдеров, создатели и актёры мистического процедурала включились в активные переговоры с Warner Bros. TV.

История о живущем в Лос-Анджеле падшем ангеле настолько полюбилась широкому кругу зрителей, что это не осталось незамеченным, а потому все стороны якобы крайне заинтересованы в том, чтобы отменить прежнее решение завершить сериал пятью сезонами. С тех пор источники не раз утверждали, будто процесс переговоров внушает оптимизм и до завершения сделок осталось всего ничего. Но, видимо, не всё так просто.

Портал TVLine сообщает, что переговоры с исполнителем главной роли Томом Эллисом внезапно зашли в тупик. Актёр, вроде бы уже договорившийся со студией, отклонил последнее предложение Warner Bros., что грозит ему обвинением в нарушении условий договора. И это при том, что, как сообщают инсайдеры, все пытаются угодить Эллису, и Warner Bros. несколько раз шла на уступки, однако нынче все лимиты исчерпаны, и переговоры застопорились.

Стороны воздерживаются от каких-либо комментариев, и судьба шестого сезона «Люцифера» пока остаётся неизвестной.

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Темы
 
Люцифер
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