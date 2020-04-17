 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
И опять перенос: Sony решила пока не выпускать The Last of Us Part II и Iron Man VR Новая презентация PlayStation 5 будет опубликована сегодня вечером Джон Бернтал сыграет главную роль в «Американском жиголо» от Showtime Отмена E3 2020 из-за коронавируса COVID-19 — теперь официально Valorant — состоялся официальный анонс условно-бесплатного командного шутера от авторов League of Legends
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Съёмки сериала Marvel «Лунный Рыцарь» начнутся в феврале

Информационный бюллетень Production Weekly сообщает, что съёмки сериала Marvel Studios «Лунный Рыцарь» обрели дату старта. По данным издания, в активное производство проект под рабочим названием Good Faith уйдёт 16 ноября, и продлятся съёмки 26 недель. Вероятная дата премьеры на Disney+ выпадет на конец 2021-го или начало 2022 года.

Сериал по одноимённой серии комиксов рассказывает об антигерое Лунном Рыцаре, чьё настоящее имя Марк Спектор, страдающий множественным расстройством личности. Агент ЦРУ и наёмник выполнял задание в Египте, но оказался смертельно ранен в схватке с террористом Бушманом. Спектора спас египетский бог луны Хонсу, воскресив в обмен на возможность использовать Спектора в качестве аватара для своего земного воплощения.

Над сценарием супергеройского сериала работают Джереми Слэйтер («Академия Амбрелла») и Бо Демайо («Ведьмак»).

+ Обсудить
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Marvel Studios снимет сериал по комиксу «Лунный Рыцарь»
 
На роль Лунного Рыцаря подыскивают еврейского Зака Эфрона
 
Marvel TV может отказаться от создания сериалов в пользу Marvel Studios

Тоже интересно

 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 281: Матрёшка-трансформер
 
Руби Роуз считает, что «Бэтвумен» не понравится только белым старым мужикам
 
Кино Киллиан Мёрфи пробовался на роль Бэтмена в «Тёмном рыцаре» Кристофера Нолана
 
Участник творческой команды сериала по «Властелину колец» рассказал о проекте
 
Кино Элтон Джон и создатели «Рокетмена» огорчены цензурой гей-сцен в российской версии фильма
 
Кино Для нового «Хищника» потребуются хорошие кинотеатры
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Важное

Подкасты и стримы

Сегодня

СкороЕВА (аудио)
 
Скоро35 минут назад
 

Выйдут в апреле

18 СбТелеовощи (аудио)
19 ВсТелеовощи (видео)
19 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
20 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
21 Вт20:00ЕВА (трансляция)
22 СрНоль кадров в секунду (аудио)
22 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
23 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Новые выпуски подкастов

 
+35 минут назад – 10: Мягкий ребут
 
 
19Лазер-шоу «Три дебила» – 401: «Платформа» и «Mortal Kombat: Месть Скорпиона»
 
7ЕВА – 368: Шоколадный крокодил
 
8Ноль кадров в секунду – 312: Самый дорогой гаремник
 
11Телеовощи – 335: Убийство по-тупому
 
24Лазер-шоу «Три дебила» – 400: Юбилей, самоизоляция и «Яга»
 
19ЕВА – 367: Реинкарнация восьмого сына гяру и динозавра в качестве главной злодейки
 
14Ноль кадров в секунду – 311: Path of Negro
 
7Телеовощи – 334: Люди без проблем
 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 399: Консерваторы против либералов и няшная Аня Тейлор-Джой
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru