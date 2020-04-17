Съёмки сериала Marvel «Лунный Рыцарь» начнутся в феврале

Информационный бюллетень Production Weekly сообщает, что съёмки сериала Marvel Studios «Лунный Рыцарь» обрели дату старта. По данным издания, в активное производство проект под рабочим названием Good Faith уйдёт 16 ноября, и продлятся съёмки 26 недель. Вероятная дата премьеры на Disney+ выпадет на конец 2021-го или начало 2022 года.

Сериал по одноимённой серии комиксов рассказывает об антигерое Лунном Рыцаре, чьё настоящее имя Марк Спектор, страдающий множественным расстройством личности. Агент ЦРУ и наёмник выполнял задание в Египте, но оказался смертельно ранен в схватке с террористом Бушманом. Спектора спас египетский бог луны Хонсу, воскресив в обмен на возможность использовать Спектора в качестве аватара для своего земного воплощения.

Над сценарием супергеройского сериала работают Джереми Слэйтер («Академия Амбрелла») и Бо Демайо («Ведьмак»).