Bad Robot Джей Джей Абрамса готовит для HBO Max сериал по «Сиянию» Стивена Кинга

HBO с удовольствием продолжает сотрудничество с продюсерской студией Джей Джей Абрамса Bad Robot Prods., заказав ей производство сериала по вселенной DC о Тёмной Лиге Справедливости, а также запустив в разработку два других совместных проекта для потокового сервиса HBO Max.

Первый проект — спин-офф культового «Сияния» Стивена Кинга. Многосерийный хоррор-триллер «Отель „Оверлук“» (Overlook), вдохновлённый оригиналом, включит в своё повествование некоторых персонажей «Сияния» и расскажет много ужасающих историй о знаменитом отеле, где творятся разнообразные кошмары. Совместно с Bad Robot над проектом поработает Warner Bros. Television. Их другим проектом по вселенной короля ужасов является хоррор-антология «Касл-Рок» для Hulu.

Второй проект — криминальный триллер Duster. Сюжет сериала развернётся в 70-е годы и расскажет о дерзком водителе, работающем на растущий криминальный синдикат. С некоторых пор жизнь главного героя очень сильно осложняют некоторые обстоятельства, с которыми ему придётся как-то разбираться. Джей Джей Абрамс не только выступит в качестве исполнительного продюсера сериала, но и напишет сценарий совместно с Латойей Морган («Бесстыдники», «Ходячие мертвецы»).