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Первоисточник: redanianintelligence.com Прямая ссылка на новость:
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Концепт-арт «Ведьмака»: подробный взгляд на цветных эльфов и те самые нильфгаардские доспехи

Благодаря экранизации Netflix, создаваемой под неусыпным оком шоураннера Лорен Шмидт Хиссрич, вселенная «Ведьмака» обзавелась редким, как единорог, явлением — расовым разнообразием внутри расового разнообразия. Подробно рассмотреть представителей фэнтези-рас, проживающих на Континенте, позволяют появившиеся в сети концепт-арты к первому сезону сериала.

Благодаря подписям любопытствующие узнают, что эльфы, гоблины, гномы и прочие обитатели вселенной «Ведьмака», как и люди, имеют свои этнические особенности. На изображениях, к примеру, имеются среди прочих эльфы-индусы или южноамериканские эльфы.

Промо-арт сериала «Ведьмак»

Разнообразные гномы и полурослики:

Промо-арт сериала «Ведьмак» Промо-арт сериала «Ведьмак» Промо-арт сериала «Ведьмак» Промо-арт сериала «Ведьмак»

И в качестве бонуса знаменитый жатый доспех от лучших нильфгаардских кутюрье:

Промо-арт сериала «Ведьмак»

Полный набор арта можно посмотреть на официальном сайте занимавшейся дизайном студии Pixoloid.

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