Концепт-арт «Ведьмака»: подробный взгляд на цветных эльфов и те самые нильфгаардские доспехи

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Благодаря экранизации Netflix, создаваемой под неусыпным оком шоураннера Лорен Шмидт Хиссрич, вселенная «Ведьмака» обзавелась редким, как единорог, явлением — расовым разнообразием внутри расового разнообразия. Подробно рассмотреть представителей фэнтези-рас, проживающих на Континенте, позволяют появившиеся в сети концепт-арты к первому сезону сериала.

Благодаря подписям любопытствующие узнают, что эльфы, гоблины, гномы и прочие обитатели вселенной «Ведьмака», как и люди, имеют свои этнические особенности. На изображениях, к примеру, имеются среди прочих эльфы-индусы или южноамериканские эльфы.

Разнообразные гномы и полурослики:

И в качестве бонуса знаменитый жатый доспех от лучших нильфгаардских кутюрье:

Полный набор арта можно посмотреть на официальном сайте занимавшейся дизайном студии Pixoloid.