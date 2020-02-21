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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Тормунд из «Игры престолов» официально пополнил актёрский состав второго сезона «Ведьмака»

Теперь официально. Продолжение многосерийного фэнтези «Ведьмак» записало в свой кастинг-лист сразу семерых актёров. В составе ранее заявленные Кристофер Хивью (Нивеллен), Пол Бульон (Ламберт) и Ясен Атор (Койон), а также Агнес Бьорн (Вереена), Ту Эрстед Расмуссен (Эскель), Аиша Фабьенн Росс (Лидия) и Месия Симсон (Франческа).

Кроме того, подтверждён режиссёрский состав второго сезона экранизации книжной серии Анджея Сапковского: Стивен Сёрджик («Видеть») снимет первый и второй эпизоды, Сара О’Горман («Проклятая») — третий и четвёртый, Эдвард Базалгетт («Последнее королевство») — пятый и восьмой, а Гита Патель («Волшебники») — шестой и седьмой эпизоды.

Съёмки второго сезона уже стартовали и сейчас проходят в Великобритании. Предварительная дата выхода не изменилась — тёмное фэнтези с Генри Кавиллом в титульной партии вернётся на потоковый сервис Netflix в следующем году.

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Ведьмак
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