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Студия ILM показала, как создаётся мир «Мандалорца»

Вслед за фотографиями со съёмочной площадки первого сезона «Мандалорца» участвующая в производстве сериала студия ILM опубликовала полновесный видеоролик о работе за кадром, показывая, как реальный и виртуальный миры сливаются воедино, создавая вселенную сериала.

Добрая половина всего первого сезона снята с применением новой прорывной технологии Stagecraft, отменяющей необходимость в реальных локациях. Мощные LED-экраны в громадных павильонах идеально «дорисовывают» окружение, погружая актёров и зрителей в атмосферу происходящего.

Второй сезон космического вестерна, снимаемый под присмотром шоураннера-сценариста Джона Фавро и продюсера-режиссёра Дэйва Филони, продолжает успешно пользоваться благами значительно удешевляющей производство технологии.

Продолжение первого художественного сериала по вселенной «Звёздных войн» стартует на Disney+ в октябре.

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Видео Мандалорец
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