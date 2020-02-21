«Чёрный список» продлён на восьмой сезон

Телеканал NBC продолжает благоволить своему многосерийному ветерану, с готовностью продлив остросюжетную драму «Чёрный список» на восьмой сезон. Не так давно участники актёрского состава перезаключили сделки с курирующей производство Sony Pictures Television и уже наверняка вернутся к своим ролям в продолжении.

В целом ничего удивительного в подобном решении нет, поскольку сериал с Меган Бун и Джеймсом Спейдером в главных ролях продолжает радовать руководство телевещателя своими рейтингами. Каждый новый эпизод добирается до рейтинговой отметки 1,1 в ключевом демо «18–49 лет» при общей аудитории в 6,6 млн. Вдобавок крайне неплохой доход NBC по-прежнему приносят международные продажи сериала и сделка с Netflix.

В проекте также задействованы Диего Клаттенхофф, Амир Арисон, Гарри Ленникс, Можан Марно и Хишам Тафик. Сценарную команду по-прежнему возглавляют Джон Бокенкамп и Джон Эйзендрат. В производстве вместе с Sony участвуют Davis Entertainment и Universal Television.