 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Во второй сезон «Ведьмака» наняли координатора интимных сцен Lionsgate официально одобрила сиквел детектива «Достать ножи» Крис Пратт сыграет морпеха в многосерийном экшен-триллере Антуана Фукуа Лучшее аниме осени 2019 года — голосование В этом году Netflix потратит рекордную сумму на создание оригинального контента
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Чёрный список» продлён на восьмой сезон

Телеканал NBC продолжает благоволить своему многосерийному ветерану, с готовностью продлив остросюжетную драму «Чёрный список» на восьмой сезон. Не так давно участники актёрского состава перезаключили сделки с курирующей производство Sony Pictures Television и уже наверняка вернутся к своим ролям в продолжении.

В целом ничего удивительного в подобном решении нет, поскольку сериал с Меган Бун и Джеймсом Спейдером в главных ролях продолжает радовать руководство телевещателя своими рейтингами. Каждый новый эпизод добирается до рейтинговой отметки 1,1 в ключевом демо «18–49 лет» при общей аудитории в 6,6 млн. Вдобавок крайне неплохой доход NBC по-прежнему приносят международные продажи сериала и сделка с Netflix.

В проекте также задействованы Диего Клаттенхофф, Амир Арисон, Гарри Ленникс, Можан Марно и Хишам Тафик. Сценарную команду по-прежнему возглавляют Джон Бокенкамп и Джон Эйзендрат. В производстве вместе с Sony участвуют Davis Entertainment и Universal Television.

+ Обсудить
Темы
 
Чёрный список
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Новые сериалы 19—25 сентября
 
Новые сериалы 28 сентября — 4 октября
 
Новые сериалы 25 сентября — 1 октября

Тоже интересно

 
Кино Трейлер фильма «Фаренгейт 11/9» — про то, как Дональд Трамп разрушает США
 
Кино Кристофер Нолан спас Роберта Паттинсона от безработицы
 
Кино «Мэнди» — трейлер
 
У 5-го эпизода 8-го сезона «Игры престолов» самый низкий рейтинг на Rotten Tomatoes за всю историю сериала
 
Кино «Рэмпейдж» — второй трейлер
 
Кино «Хан Соло: Звёздные войны. Истории» — трейлер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

СкороЕВА (аудио)
СкороЛазер-шоу «Три дебила» (видео)

Выйдут в феврале

22 СбТелеовощи (аудио)
23 ВсТелеовощи (видео)
23 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
24 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
25 Вт20:00ЕВА (трансляция)
26 СрНоль кадров в секунду (аудио)
26 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
27 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Новые выпуски подкастов

 
9Ноль кадров в секунду – 304: Букет
 
 
18Лазер-шоу «Три дебила» – 393: Джентльмены, Лёд 2, Соник в кино и Доктор Дулиттл
 
6ЕВА – 360: Мат в ухо
 
3Ноль кадров в секунду – 304: Букет
 
18Телеовощи – 327: Дед-трансформер
 
2Ноль кадров в секунду – 303: Чёрный голос Бога
 
 
12Лазер-шоу «Три дебила» – 392: «Хищные птицы» и потрясающие истории из Воркуты
 
8ЕВА – 359: Контрафактная вода
 
0Ноль кадров в секунду – 303: Чёрный голос Бога
 
9Телеовощи – 326: Возвращение в подъезд
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru