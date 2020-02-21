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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Съёмки сериала «Шантарам» с Чарли Ханнэмом отложены на несколько месяцев

Стартовавшие в октябре съёмки сериала «Шантарам» для Apple TV+ на некоторое время откладываются из-за накладок в производственном процессе. 10-серийная экранизация книжного хита Грегори Дэвида Робертса с Чарли Ханнэмом («Джентльмены») в главной роли снимается столь высокими темпами, что сценарист Эрик Уоррен Сингер («Афера по-американски») не успевает дописать сценарий. Вдобавок съёмочная команда ждёт окончания сезона муссонов в Индии.

Съёмки возобновятся, когда закончатся дожди и допишется сценарий. Это же время, по информации портала Deadline, используют для того, что успеть переложить обязанности шоураннера с Сингера на человека, лучше ориентирующегося в производстве масштабных многосерийных проектов, а такого ещё предстоит найти

События автобиографического романа разворачиваются в Индии 80-х годов. Книга посвящена универсальным для любого человека истинам: любви, прощении, мужестве и искуплении. Главный герой Лин (Ханнэм) — бывший вор и наркоман — сбегает из австралийской тюрьмы в Бомбей и там, оторванный от семьи и друзей, начинает главное путешествие всей своей жизни.

Первый два эпизода режиссирует Джастин Курзель («Макбет», «Кредо убийцы»). Сингер также выступает исполнительным продюсером проекта наряду с Дэвидом Мэнсоном («Озарк», «Карточный домик»). За производство отвечают Anonymous Content и Paramount TV.

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Темы
 
Шантарам
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