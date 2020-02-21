Как отрабатывались боевые сцены «Мандалорца»

Создатели «Мандалорца» продолжают снабжать зрителей, изнемогающих в ожидании продолжения, небольшими видео со съёмок первого сезона. На сей раз показали, как происходила отработка дублёрами впечатляющих экшен-сцен сериала, в очередной раз отметив их выдающуюся работу:

Премьера второго сезона «Мандалорца» случится уже этой осенью, съёмки уже стартовали. Фавро по-прежнему отвечает за сюжет и даже обещает в этот раз срежиссировать пару эпизодов. К своим ролям, судя по всему, вернутся Джина Карано, Карл Уэзерс и Джанкарло Эспозито, а Педро Паскаль продолжит озвучивать главного героя.