Постановщиком боевых сцен во втором сезоне «Ведьмака» станет участник Блавикенской резни

Не так давно выяснилось, что во втором сезоне многосерийное фэнтези «Ведьмак» заменит постановщика боевых сцен, и на смену знатоку боевой хореографии Владимиру Фурдику («Игра престолов») подберут другого специалиста. На днях портал Redanian Intelligence разузнал его имя.

Во втором сезоне проекта постановкой боевых сцен будет руководить Томас Хакикоглу, ассистировавший Вольфгангу Штегеману в постановке и принимавший непосредственное участие в сцене Блавикенской резни. Сам Штегеманн, как и Фурдик, не сможет поучаствовать в работе над вторым сезоном, так как занят в съёмках боевика «Миссия невыполнима 7».

Съёмки продолжения, успевшего основательно пополнить свой актёрский состав, начались пару недель назад и проходят в Великобритании под руководством шоураннера и главы сценарной команды Лорен Шмидт Хиссрич. Премьера состоится в следующем году.