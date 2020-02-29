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Первоисточник: www.bleedingcool.com Прямая ссылка на новость:
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Роковая Джоди Комер в свежем тизере 3 сезона «Убивая Еву»

Кабельный канал BBC America опубликовал свежий промо-ролик Hallelujah третьего сезона «Убивая Еву», который украсила своим присутствием такая разная Джоди Комер. Стильное видео, прививающее любовь к классической музыке, просит не забывать, что шпионский триллер возвращается на малые экраны 26 апреля.

За продолжение безумной истории о запутанных отношениях бывшей оперативницы MI6 Евы (Сандры О) и обожающей роскошную жизнь наёмницы-социопатки Вилланель (Комер), отвечает шоураннер и главный сценарист третьего сезона Сьюзан Хиткот («Бойся ходячих мертвецов»).

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Видео Убивая Еву
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