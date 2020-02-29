Звезда «Викингов» Кэтрин Уинник сыграет с Райаном Филиппом в триллере от ABC

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Распрощавшись с завершающимися «Викингами», исполнительница роли воительницы Лагерты Кэтрин Уинник успела подыскать себе новый проект — «Высокое небо» (The Big Sky) от телеканала ABC, запустившего в производство полный первый сезон. Вторая главная роль в сериале досталась Райану Филиппу («Стрелок»).

В основу проекта лёг роман The Highway — первая книга из серии за авторством Си Джей Бокса. Процедурный триллер рассказывает о частном сыщике Кэсси Дьюэлле (Филипп), объединяющем усилия с бывшей полицейской Дженни Хойт (Уинник), чтобы отыскать двух сестёр, похищенных водителем грузовика на пустынной трассе Монтаны. Вскоре главные герои выясняют, что эти девушки — далеко не единственные жертвы маньяка, а потому им стоит поторопиться и поймать убийцу, прежде чем он совершит новое преступление.

Создателем и сценаристом сериала выступает Дэвид Э. Келли («Мистер Мерседес»), а режиссировать будет небезызвестный Пол Макгиган («Шерлок»).