Кле Беннет получил роль в сериале «Сокол и Зимний солдат»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Съёмки марвеловского экшена «Сокол и Зимний солдат» почти наверняка перевалили за экватор, а новости о пополнении актёрского состава продолжают поступать. Благодаря свежему снимку со съёмочной площадки, опубликованному исполнителем роли Баки Барнса Себастианом Стэном, стало известно, что в сериале снимается Кле Беннетт («Человек в высоком замке»), но кого именно играет, пока не сообщается.

В сети предположили, что Беннетту могла достаться роль Лемара Хоскинса — супергероя Баттлстара и помощника СШАгента (Уайатт Рассел).

Шестисерийный экшен Marvel Studios рассказывает о приключениях Баки Барнса (Стэн) и Сэма Уилсона (Энтони Маки) после событий «Мстителей: Финала». По недавнему признанию Маки, главным героям истории предстоит пройти ещё через очень многое, прежде чем они смогут назвать друг друга настоящими друзьями.

Сериал снимает Кари Скогланд («Викинги») по сценарию Малкольма Спеллмана («Джон Уик»). Суперегройский боевик стартует на Disney+ в августе.