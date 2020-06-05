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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:
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Звезда «Теории большого взрыва» не смотрела ни одного эпизода сериала

Невероятно, но факт — можно десять лет сниматься в одной из самых популярных комедий современности и при этом не посмотреть ни одного эпизода. Всё это о Майем Биалик — исполнительницы роли Эми Фары Фаулер в «Теории большого взрыва», светилы науки нейробиологии и любовного интереса Шелдона Купера.

Но дело вовсе не в том, что ей не нравится сериал и то, во что он превратился в последних сезонах — просто девушка не любит смотреть на себя в кадре. Кроме того, она и так знает, чем дело кончится — так к чему всё это? Об этом и многом другом актриса расcказала в интервью Metro.

Даже спустя год после окончания народная любовь к сериалу не знает границ — не даром HBO Max выложил $ 1 млрд за право обладания им. Уже даже пошли разговоры о воссоединении героев — хотя бы в рамках спецэпизода, однако, если верить Биалик, в ближайшее время этому не бывать в силу многих причин. Не став вдаваться в детали, она обозвала их «правовыми аспектами», отметив также общую занятость всех актёров.

Ну ничего, возвращения «Друзей» ждут без малого 20 лет. Глядишь, и у самой Биалик появится желание и возможность посмотреть если не все 279 эпизодов культового сериала, то хотя бы пару сезонов до собственного появления там (если пересилить себя никак не получится).

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Темы
 
Теория большого взрыва
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