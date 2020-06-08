 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Тимоти Олифант появится во втором сезоне «Мандалорца» The Last of Us Part II — пятый трейлер Новости аниме — лучшее за неделю Новое аниме весны 2020 года Слух: Konami доверила Sony перезапуск Silent Hill
7
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: redanianintelligence.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Шоураннер «Ведьмака» рассказала, как это важно — подвергать сомнению первоисточник

Гиперактивно строчащая посты в «Твиттере» на фоне гражданских беспорядков в США, шоураннер «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрич не устаёт напоминать, как ответственно она относится к процессу комплектации своей сценарной комнаты, куда набрала расово и гендерно разнообразную команду, знакомую с первоисточником.

В недавнем общении с подписчиками Хиссрич не поленилась подробно рассказать, как она в качестве главы проекта сформировала сценарный костяк и какими принципами руководствовалась, чтобы прийти к успеху.

В случае с адаптациями всегда ли идеальными авторами считаются те, кто лучше других знаком с миром [первоисточника]? Да и нет. Когда пишешь адаптацию, ты, конечно, должен быть знаком с оригиналом. Сценаристы и остальная команда «Ведьмака» набиралась их тех, кто знаком с книгами и любит жанр [фэнтези]. Но я не подыскивала команду специалистов по трудам Сапковского. Вместо этого я нашла сценаристов, которые были близко знакомы с персонажами, темами и политикой Континента. Некоторые выросли с этими историями и привнесли важные детали и сведения не только о самих книгах, но и о связанных с ними историях.

И вместе с тем Хиссрич посчитала важным добавить в штат тех, кто не боится дистанцироваться от оригинала.

Не менее важно заполучить в команду сценаристов, которые ставили под вопрос материал первоисточника. Тех, кто мог сказать: «Почему люди так ненавидят эльфов?» или «Я по-прежнему не понимаю родословную Цири. Как нам представить её более понятной для зрителей?» Нам нужны не только авторы, которые отстаивают дух книг и замысел автора, но и те, кто понимает, что адаптация не может быть копией оригинала, потому что, к примеру, персонажи не могут говорить часами без остановки (это я о вас, Геральт и Иоля).

Нам нужны авторы, кто близок к первоисточнику, но не слишком. Мы любим мир «Ведьмака», но не боимся с ним спорить. Мы фанаты, которые готовы отступить на шаг и мыслить шире, чтобы перенести нашу любимую вселенную в реальный мир. Надеюсь, мы с этим справились.

 
Лорен Шмидт Хиссрич, умеренный фанат оригинала

Первый сезон «Ведьмака» — показательный результат того, насколько сомнительна выведенная Хиссрич формула.

7 Обсудить
Темы
 
Ведьмак
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Концепт-арт «Ведьмака»: подробный взгляд на цветных эльфов и те самые нильфгаардские доспехи
 
Шоураннер «Ведьмака» рассказала, как это важно — подвергать сомнению первоисточник
 
Бестиарий «Ведьмака»: на кого охотится Геральт из Ривии

Тоже интересно

 
Кино Эми Адамс распрощалась со вселенной DC
 
Кино «Час Пик» могут перезапустить с женщинами в главных ролях
 
Кино «Да, Боже, да» — примерная католичка Наталия Дайер занимается самопознанием в трейлере секс-комедии
 
Кино Режиссёр «28 недель спустя» снимет фэнтези про драконов
 
Кино «Вторжение» — официальный постер эпической фантастики от Фёдора Бондарчука
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 322: За что мы не любим Apple
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Важное

Подкасты и стримы

Выйдут в июне

10 Ср20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
10 СрНоль кадров в секунду (аудио)
 
11 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
12 ПтЛазер-шоу «Три дебила»
12 ПтЕВА (аудио)
13 СбТелеовощи (аудио)
14 ВсТелеовощи (видео)
14 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
15 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
17 СрНоль кадров в секунду (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
19Телеовощи – 343: Единственная надежда на три мультика
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 409: «Ассистент звезды», HBO Max и наплыв режиссёрских версий
 
 
3Ноль кадров в секунду – 319: Погружение в Сору
 
19ЕВА – 375: (Не) такое говно
 
12Телеовощи – 342: По заказу новосибирского метрополитена
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 408: Снайдеркат, жизнь с динозаврами и история GTA
 
7Ноль кадров в секунду – 318: Задумчивый смайлик
 
5ЕВА – 374: Реклама бонуса для спонсоров
 
17Лазер-шоу «Три дебила» – 407: Изоляционное кино
 
 
3Телеовощи – 341: Отдел компостирования мозгов
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru