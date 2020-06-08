Шоураннер «Ведьмака» рассказала, как это важно — подвергать сомнению первоисточник

Гиперактивно строчащая посты в «Твиттере» на фоне гражданских беспорядков в США, шоураннер «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрич не устаёт напоминать, как ответственно она относится к процессу комплектации своей сценарной комнаты, куда набрала расово и гендерно разнообразную команду, знакомую с первоисточником.

В недавнем общении с подписчиками Хиссрич не поленилась подробно рассказать, как она в качестве главы проекта сформировала сценарный костяк и какими принципами руководствовалась, чтобы прийти к успеху.

В случае с адаптациями всегда ли идеальными авторами считаются те, кто лучше других знаком с миром [первоисточника]? Да и нет. Когда пишешь адаптацию, ты, конечно, должен быть знаком с оригиналом. Сценаристы и остальная команда «Ведьмака» набиралась их тех, кто знаком с книгами и любит жанр [фэнтези]. Но я не подыскивала команду специалистов по трудам Сапковского. Вместо этого я нашла сценаристов, которые были близко знакомы с персонажами, темами и политикой Континента. Некоторые выросли с этими историями и привнесли важные детали и сведения не только о самих книгах, но и о связанных с ними историях.

И вместе с тем Хиссрич посчитала важным добавить в штат тех, кто не боится дистанцироваться от оригинала.

Не менее важно заполучить в команду сценаристов, которые ставили под вопрос материал первоисточника. Тех, кто мог сказать: «Почему люди так ненавидят эльфов?» или «Я по-прежнему не понимаю родословную Цири. Как нам представить её более понятной для зрителей?» Нам нужны не только авторы, которые отстаивают дух книг и замысел автора, но и те, кто понимает, что адаптация не может быть копией оригинала, потому что, к примеру, персонажи не могут говорить часами без остановки (это я о вас, Геральт и Иоля). Нам нужны авторы, кто близок к первоисточнику, но не слишком. Мы любим мир «Ведьмака», но не боимся с ним спорить. Мы фанаты, которые готовы отступить на шаг и мыслить шире, чтобы перенести нашу любимую вселенную в реальный мир. Надеюсь, мы с этим справились. Лорен Шмидт Хиссрич, умеренный фанат оригинала

Первый сезон «Ведьмака» — показательный результат того, насколько сомнительна выведенная Хиссрич формула.