Режиссёр «Эвакуации» с Крисом Хемсвортом приложил руку к экшену «Мандалорца»

Портал Collider поделился эксклюзивной, полученной из первых уст информацией о продолжении сериала «Мандалорец». В беседе с Сэмом Харгрейвом — постановщиком весеннего хита Netflix «Эвакуация» с Крисом Хемсвортом — выяснилось, что именно он ответственен за экшен во втором сезоне космического вестерна.

Харгрейв признался, что попал в проект благодаря одному из продюсеров сериала Колину Уилсону. Тот сообщил режиссёру, что создатель «Мандалорца» Джон Фавро и компания ищут в команду специалиста по экшен-сценам. Харгрейв, в то время занимавшийся монтажом своей полнометражки, согласился и не пожалел, назвав участие в съёмках очень интересным опытом. Особенно его впечатлила технология дополненной реальности Stagecraft.

В новом сезоне «Мандалорца» Харгрейв, ставивший экшен-сцены во «Мстителях: Финале», «Взрывной блондинке» и «Дэдпуле 2», значится вторым режиссёром и считает, что со своей задачей повысить планку, заданную первым сезоном, успешно справился.

Работать довелось в тесном сотрудничестве с командой каскадёров из первого сезона, которых постановщик похвалил отдельно, а заодно скромно отметил, что ничего экстраординарного в процесс не привнёс — лишь поделился опытом съёмок в кинокомиксах, добавив тут и там деталей, позволявших упростить съёмочный процесс, сделать отдельные сцены эффектнее и ярче, чтобы во всей полноте раскрыть сюжетную арку второго сезона, которая Харгрейву очень понравилась.

Собственное мнение о продолжении сериала по вселенной «Звёздных войн» зрители составят уже этой осенью — премьера второго сезона состоится в октябре.