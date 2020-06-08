Прямиком из рая — фото со съёмок пятого сезона «Люцифера»

В мае шоураннер «Люцифера» Джо Хендерсон поделился кадром со съёмок пятого сезона сериала с Томом Эллисом и Лорен Джерман. Но не радуйтесь слишком сильно — оно не свежее и было сделано ещё до приостановки съёмочного процесса из-за коронавируса:

Работа над пятым сезоном мистического процедурала так и не успела завершиться, не говоря уже о шестом, — потому в сентябре начала съёмок не ждите. Но главное, Эллис таки договорился с продюсерами о размере своего гонорара, и теперь продолжение оформлено официально.

К своим ролям также должны вернуться Эйми Гарсия, Лесли-Энн Брандт, Д. Б. Вудсайд, Кевин Алехандро, Рэйчел Харрис, Триша Хелфер и Инбар Лави.