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Прямиком из рая — фото со съёмок пятого сезона «Люцифера»

В мае шоураннер «Люцифера» Джо Хендерсон поделился кадром со съёмок пятого сезона сериала с Томом Эллисом и Лорен Джерман. Но не радуйтесь слишком сильно — оно не свежее и было сделано ещё до приостановки съёмочного процесса из-за коронавируса:

Промо-арт сериала «Люцифер»

Работа над пятым сезоном мистического процедурала так и не успела завершиться, не говоря уже о шестом, — потому в сентябре начала съёмок не ждите. Но главное, Эллис таки договорился с продюсерами о размере своего гонорара, и теперь продолжение оформлено официально.

К своим ролям также должны вернуться Эйми Гарсия, Лесли-Энн Брандт, Д. Б. Вудсайд, Кевин Алехандро, Рэйчел Харрис, Триша Хелфер и Инбар Лави.

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 29 маяТом Эллис договорился со студией о съёмках шестого сезона «Люцифера» 17 апреляТом Эллис и Warner Bros. не могут договориться о шестом сезоне «Люцифера» 5 мартаЗвезда «Люцифера» Том Эллис продлил контракт со студией для съёмок в шестом сезоне
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