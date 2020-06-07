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Новые сериалы 8–14 июня

Многосерийная премьера всего одна — британский телеканал BBC покажет драму «Отравления в Солсбери». В основу легли реальные события об инциденте в Солсбери, где, по утверждению британских властей, агенты русских спецслужб пытались отравить приснопамятным «Новичком» семейство Скрипалей. Второй сериал недели — полицейская драма «Лучшие в Лос-Анджелесе» с Джессикой Альбой и Габриэль Юнион.

Понедельник, 8 июня

 
Сезон2
Spectrum Originals
Лучшие в Лос-Анджелесе L.A.'s Finest

криминал, драма, боевик

В ролях Габриэль Юнион, Джессика Альба, Лас Алонсо, Зак Макгоун, Софи Рейнольдс, Дэвид Фумеро

Создатель Брэндон Марголис, Брэндон Сонньер

В центре истории — бывший спецагент из отдела по борьбе с наркоторговлей Сид Бёрнетт. Порвав с прошлым, она служит детективом в полиции Лос-Анджелеса. Однако её положение заметно усложняется, когда тайно завидующая её свободе Нэнси Маккена выясняет, что жизнь её крутой напарницы далеко не так безоблачна, как ей представлялось.

Видео

Среда, 10 июня

 
Конец сезона2
FX
Реальные упыри What We Do in the Shadows

комедия

В ролях Даг Джонс, Кайван Новак, Мэтт Берри, Натасия Деметриу, Харви Гильен, Бини Фелдштейн

Создатель Джемейн Клемент, Тайка Вайтити

Второй сезон вампирской мокьюментари завершится 10-м эпизодом Théâtre Des Vampires. В мае кабельный канал FX продлил сериал на третий сезон.

Видео

Четверг, 11 июня

 
Конец сезона1
HBO Max
Личная жизнь Love Life

антология, комедия, романтический

В ролях Анна Кендрик, Скут Макнэйри, Зои Чао, Питер Вак, Саша Компере, Лесли Мэнвилл

Создатель Сэм Бойд

Первый сезон ромкома Пола Фига завершится выходом сразу четырёх серий с седьмой по десятую. Потоковый сервис HBO Max пока не объявлял о втором сезоне.

Видео

 
Конец сезона4
CBS
Всё схвачено Man With a Plan

комедия

В ролях Мэтт Леблан, Грэйс Кауфман, Мэттью Макканн, Хала Финли, Джессика Чаффин, Мэтт Кук

Создатель Джеки Биэн, Джефф Филго

13-й эпизод Happy Ann-RV-sary станет заключительным для четвёртого сезона и сериала. В начале мая телеканал CBS попрощался с ситкомом.

Воскресенье, 14 июня

 
Премьера+
BBC One
Отравления в Солсбери The Salisbury Poisonings

драма

В ролях Анна-Мария Дафф, Рэйф Сполл, Мианна Бьюринг, Марк Эдди, Эмма Стэнсфилд, Джонни Харрис

Создатель Адам Паттерсон, Деклан Лоун

В центре истории — отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Британские власти утверждают, что за покушением стоят коварные русские спецслужбы, пытавшиеся устранить Скрипалей при помощи разработанного в СССР нервно-паралитического вещества «Новичок».

Британцы расскажут всю правду о том, как коварные русские недотравили Скрипалей опаснейшим «Новичком».

Видео

 
Конец сезона4
HBO
Белая ворона Insecure

комедия

В ролях Иса Рэй, Ивонн Орджи, Мэйсон Маккалли, Джей Эллис, Кэти Куртин, Айвен Шоу

Создатель Иса Рэй, Ларри Уилмор

Четвёртый сезон завершится 10-й серией под названием Lowkey Lost. Кабельный канал HBO успел одобрить съёмки пятого сезона авторской комедии Исы Рэй.

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