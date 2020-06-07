Новые сериалы 8–14 июня

Многосерийная премьера всего одна — британский телеканал BBC покажет драму «Отравления в Солсбери». В основу легли реальные события об инциденте в Солсбери, где, по утверждению британских властей, агенты русских спецслужб пытались отравить приснопамятным «Новичком» семейство Скрипалей. Второй сериал недели — полицейская драма «Лучшие в Лос-Анджелесе» с Джессикой Альбой и Габриэль Юнион.
Понедельник, 8 июня
криминал, драма, боевик
В ролях Габриэль Юнион, Джессика Альба, Лас Алонсо, Зак Макгоун, Софи Рейнольдс, Дэвид Фумеро
Создатель Брэндон Марголис, Брэндон Сонньер
В центре истории — бывший спецагент из отдела по борьбе с наркоторговлей Сид Бёрнетт. Порвав с прошлым, она служит детективом в полиции Лос-Анджелеса. Однако её положение заметно усложняется, когда тайно завидующая её свободе Нэнси Маккена выясняет, что жизнь её крутой напарницы далеко не так безоблачна, как ей представлялось.
Среда, 10 июня
комедия
В ролях Даг Джонс, Кайван Новак, Мэтт Берри, Натасия Деметриу, Харви Гильен, Бини Фелдштейн
Создатель Джемейн Клемент, Тайка Вайтити
Второй сезон вампирской мокьюментари завершится 10-м эпизодом Théâtre Des Vampires. В мае кабельный канал FX продлил сериал на третий сезон.
Четверг, 11 июня
антология, комедия, романтический
В ролях Анна Кендрик, Скут Макнэйри, Зои Чао, Питер Вак, Саша Компере, Лесли Мэнвилл
Создатель Сэм Бойд
Первый сезон ромкома Пола Фига завершится выходом сразу четырёх серий с седьмой по десятую. Потоковый сервис HBO Max пока не объявлял о втором сезоне.
комедия
В ролях Мэтт Леблан, Грэйс Кауфман, Мэттью Макканн, Хала Финли, Джессика Чаффин, Мэтт Кук
Создатель Джеки Биэн, Джефф Филго
13-й эпизод Happy Ann-RV-sary станет заключительным для четвёртого сезона и сериала. В начале мая телеканал CBS попрощался с ситкомом.
Воскресенье, 14 июня
драма
В ролях Анна-Мария Дафф, Рэйф Сполл, Мианна Бьюринг, Марк Эдди, Эмма Стэнсфилд, Джонни Харрис
Создатель Адам Паттерсон, Деклан Лоун
В центре истории — отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Британские власти утверждают, что за покушением стоят коварные русские спецслужбы, пытавшиеся устранить Скрипалей при помощи разработанного в СССР нервно-паралитического вещества «Новичок».
Британцы расскажут всю правду о том, как коварные русские недотравили Скрипалей опаснейшим «Новичком».
комедия
В ролях Иса Рэй, Ивонн Орджи, Мэйсон Маккалли, Джей Эллис, Кэти Куртин, Айвен Шоу
Создатель Иса Рэй, Ларри Уилмор
Четвёртый сезон завершится 10-й серией под названием Lowkey Lost. Кабельный канал HBO успел одобрить съёмки пятого сезона авторской комедии Исы Рэй.