Неделя сериалов на КГ — главные новости 1–7 июня

Трейлер сериала «Отравления в Солсбери» о том, как русские Скрипалей «Новичком» травили. Мини-сериал покажут с 14 по 16 июня.

Концепт-арт «Ведьмака»: подробный взгляд на цветных эльфов и те самые нильфгаардские доспехи. Pixoloid Studios поделилась своими наработками к первому сезону.

Началась работа над перезапуском «Ну, погоди!». Для тех, кто пережил «Простоквашино».

Шоураннер «Ривердейла» перепишет сценарий в пользу темнокожих актёров и лично Ванессы Морган. Стоило лишь раз пожаловаться в «Твиттере».

Джейсон Стэйтем чуть не сыграл Томаса Шелби в «Острых козырьках». Но Киллиан Мёрфи выиграл роль всего одним текстовым сообщением.

Многосерийная версия «Текста» подробно расскажет об отношениях героев Ивана Янковского и Кристины Асмус. Премьеру обещают в августе.

От слишком жуткого до слишком милого: как искали идеального Малыша Йоду для «Мандалорца». Джон Фавро показал ранние концепт-арты персонажа.