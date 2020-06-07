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КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Неделя аниме на КГ — главные новости 18–24 мая Вся правда о Щиничиро Ватанабэ The Last of Us Part II — пятый трейлер Assassin's Creed Valhalla — кинематографический трейлер и первые детали Александр Яценко и Сергей Маковецкий примерили царский образ в тизере сериала «Грозный»
СЕРИАЛЫ
 
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Неделя сериалов на КГ — главные новости 1–7 июня
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Сериалы
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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8 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
10 СрНоль кадров в секунду (аудио)
10 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
11 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

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12 ПтЕВА (аудио)
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14 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
16Телеовощи – 343: Единственная надежда на три мультика
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 409: «Ассистент звезды», HBO Max и наплыв режиссёрских версий
 
 
3Ноль кадров в секунду – 319: Погружение в Сору
 
19ЕВА – 375: (Не) такое говно
 
12Телеовощи – 342: По заказу новосибирского метрополитена
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 408: Снайдеркат, жизнь с динозаврами и история GTA
 
7Ноль кадров в секунду – 318: Задумчивый смайлик
 
5ЕВА – 374: Реклама бонуса для спонсоров
 
17Лазер-шоу «Три дебила» – 407: Изоляционное кино
 
 
3Телеовощи – 341: Отдел компостирования мозгов
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