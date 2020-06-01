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Трейлер сериала «Отравления в Солсбери» о том, как русские Скрипалей «Новичком» травили

Британский телеканал BBC опубликовал трейлер многосерийной драмы «Отравления в Солсбери». Сериал художественный, но, как сообщает видеоролик, основан на реальнейших событиях. Всю правду зрители начнут узнавать с 14 июня.

Речь, само собой, о громком деле 2018 года в Солсбери. В центре истории — отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Британские власти утверждают, что за покушением стоят коварные русские спецслужбы, пытавшиеся устранить Скрипалей при помощи разработанного в СССР нервно-паралитического вещества «Новичок».

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Видео Отравления в Солсбери
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