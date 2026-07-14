Новые сериалы недели: вооружённые и очень опасные Аня Тейлор-Джой и Ханна Уоддингэм

Среда, 15 июля
триллер
В ролях Аня Тейлор-Джой, Тимоти Олифант
Вставшая на путь исправления преступница вынуждена столкнуться со своим прошлым и вернуться к незаконной деятельности ради последнего дела, надеясь обрести свободу и навсегда оставить прежнюю жизнь позади.
Apple решил порадовать лично Михаила Судакова и приготовил что погорячее — новенький сериал с Аней Тейлор-Джой в главной роли. Что и говорить, она тут и правда хороша, так что простым зрителям тоже должно понравиться. Вместе с Аней тут Аннетт Бенинг, Тимоти Олифант, Онжаню Эллис. Выглядит хорошо, но внушает опасения — Apple порой выдаёт годноту (вроде «Укрытия»), но не так часто, как хотелось бы.
Звезда третьей «Дюны» играет талантливую мошенницу, решившую полностью порвать со своим криминальным прошлым. Но, как это всегда бывает, есть загвоздка — в её случае это большой выигрыш в лотерею, обналичить который невозможно, не раскрыв себя. Девушке приходится в последний раз встать на знакомую скользкую дорожку, чтобы получить своё и обойти врагов. При этом желательно не попасться в руки ФБР.
В ролях Октавия Спенсер, Hannah Waddingham, Билл Найи, Сильвия Хоекс, Эд Скрейн, Savannah Steyn
Джудит и Дебби — лучшие подруги на протяжении 20 лет. Неожиданно Дебби узнаёт, что Джудит — на самом деле наёмная убийца. После того как очередное задание идёт не по плану, они пускаются в бега, спасаясь от таинственного врага, и вынуждены разобраться в тайнах, которые скрывали друг от друга.
Ещё один сериал для стриминга со всеми отсюда вытекающими. Ханна Уоддингем и Октавия Спенсер играют лучших подруг, чья дружба проходит испытание на прочность, когда выясняется, что одна из них — хладнокровная наёмная убийца (догадайтесь, кто). Справедливости ради, убивает она только очень плохих людей, в основном мужиков, так что — ничего страшного.
Ханна Уоддингем — это всегда хорошо, но есть подозрение, что без Октавии Спенсер было бы куда лучше.
Четверг, 16 июля
В ролях Уилл Феррелл, Ramy Youssef, Джимми Татро, Форчун Феймстер, Молли Шеннон
История о Лонни Хокинсе — лучшем гольфисте 2004 года, который на закате карьеры пытается вернуть себе былую магию, отказываясь верить, что его отделяет от величайшего камбэка в истории гольфа что-либо, кроме одного удара.
Уилл Феррелл делает то, что умеет лучше всего — дурачится и играет самого себя. На этот раз — в многосерийном формате, на тут случай если стандартных двухчасовых лицедейств известного комедианта кому-то было недостаточно.
Пятница, 17 июля
Мужчина, странствующий по миру духов, и придворная дама, слышащая голоса мертвых, по приказу правителя проникают в Восточный дворец — смогут ли они раскрыть его мрачные тайны?
Вслед за успешным «Последним выжившим самураем» Netflix выпускает ещё одну историческую фэнтези-драму с азиатским колоритом. На этот раз — прямиком из Южной Кореи, так что технически это дорама. Всё это, как мы понимаем, часть долгосрочной стратегии стриминг-гиганта по освоению азиатского рынка.
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