Новые сериалы недели: вооружённые и очень опасные Аня Тейлор-Джой и Ханна Уоддингэм

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Вставшая на путь исправления преступница вынуждена столкнуться со своим прошлым и вернуться к незаконной деятельности ради последнего дела, надеясь обрести свободу и навсегда оставить прежнюю жизнь позади.

Apple решил порадовать лично Михаила Судакова и приготовил что погорячее — новенький сериал с Аней Тейлор-Джой в главной роли. Что и говорить, она тут и правда хороша, так что простым зрителям тоже должно понравиться. Вместе с Аней тут Аннетт Бенинг, Тимоти Олифант, Онжаню Эллис. Выглядит хорошо, но внушает опасения — Apple порой выдаёт годноту (вроде «Укрытия»), но не так часто, как хотелось бы.

Звезда третьей «Дюны» играет талантливую мошенницу, решившую полностью порвать со своим криминальным прошлым. Но, как это всегда бывает, есть загвоздка — в её случае это большой выигрыш в лотерею, обналичить который невозможно, не раскрыв себя. Девушке приходится в последний раз встать на знакомую скользкую дорожку, чтобы получить своё и обойти врагов. При этом желательно не попасться в руки ФБР.