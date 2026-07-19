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СЕРИАЛЫ
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«Ричер» и его нахлебница «Нили»: постеры взаимосвязанных сериалов

Стриминг Amazon Prime Video представил парочку постеров двух сериалов: «Ричера» и «Нили».

2
Постеры сериала «Нили»
2
Постеры сериала «Нили»

«Ричер» уже идёт на четвёртый сезон, а «Нили» дебютирует с первым. Премьера флагманского шоу про персонажа Алана Ричсона состоится 12 августа. Его первый спин-офф выходит 16 сентября. Разумеется, по окончанию показа всех эпизодов «Ричера», а то, не дай бог, новинка перетянет на себя всех зрителей.

Ещё «Нили» сразу выпустит все серии, чтобы публика не отвалилась где-то на середине. Если уж рискнёте попробовать, то придётся доедать до конца.

Теги
ГалереяРичерНилиАлан Ричсон
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Источник фотографий: Depositphotos

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