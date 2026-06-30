Рон Перлман получил роль в третьем сезоне детективного триллера «Кросс»

О третьем сезоне сериала «Кросс» стало известно чуть больше. Как сообщили СМИ, в продолжении детективного триллера сыграет Рон Перлман («Мыс страха», «Тихоокеанский рубеж», «Не смотрите наверх»). Он получил роль полицейского с тёмными секретами, которому придётся ходить на терапию к детективу-психологу Алексу Кроссу.

Сериал основан на книгах писателя Джеймса Паттерсона про Кросса. Экранизация производится Amazon MGM Studios, Paramount Television Studios и Skydance Television, работающими над сериалом «Ричер» по книгам Ли Чайлда для Prime Video. Главную роль в адаптации играет Элдис Ходж («Грабь награбленное», «Город на холме»).

Первый сезон «Кросса» дебютировал на Prime Video в ноябре 2024 года. Сезон собрал 40 млн зрителей по всему миру за первые 20 дней на сервисе. Сезон также занял третье место среди самых просматриваемых премьер на Prime Video в 2025-м.

Второй сезон вышел в этом году. Дату премьеры и новые подробности третьего опубликуют позднее.

До сериала по книгам о Кроссе сняли три фильма. В 1997 году вышел детектив «Целуя девушек». За ним в 2001-м последовал «И пришёл паук». В обоих фильмах главную роль сыграл Морган Фримен. А в 2012-м вышел «Я, Алекс Кросс» с Тайлером Перри в главной роли.