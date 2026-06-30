Четвёртый сезон «Джека Ричера» выйдет 12 августа и по завершению познакомит со всеми сериями спин-оффа

Четвертый сезон экшен сериала «Джек Ричер» появится на стриминге Prime Video 12 августа. С огромной радостью будем следить за дальнейшими героическими похождениями человека-шкафа, которого так убедительно раз за разом изображает Алан Ричсон.

Кстати, в этот раз он придёт не один. В его могучем кильватерном следе окажется сестринский сериал «Нили», который премьеруется 16 сентября. В день окончания четвёртого сезона несущего шоу. И все эпизоды появятся сразу. Ну, сами понимаете, женского персонажа нужно сделать максимально доступной.

И первые кадры из «Нили»: