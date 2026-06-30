 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

ООО "Пиксель Шквал", ИНН 7813657966, ID a-37517

Токен: F7NfYUJCUneVcx5nyxKS

   
Проклятый фермер Аарон Тейлор-Джонсон на первом кадре ужастика «Оборотень» Blood Message — 19 минут геймплея, не уступающего работам Naughty Dog К сказке «Домовёнок Кузя 2» вышли новые постеры Сериал «Вампиры средней полосы» получил новый постер к выходу последнего эпизода
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
271

Четвёртый сезон «Джека Ричера» выйдет 12 августа и по завершению познакомит со всеми сериями спин-оффа

Четвертый сезон экшен сериала «Джек Ричер» появится на стриминге Prime Video 12 августа. С огромной радостью будем следить за дальнейшими героическими похождениями человека-шкафа, которого так убедительно раз за разом изображает Алан Ричсон.

Кстати, в этот раз он придёт не один. В его могучем кильватерном следе окажется сестринский сериал «Нили», который премьеруется 16 сентября. В день окончания четвёртого сезона несущего шоу. И все эпизоды появятся сразу. Ну, сами понимаете, женского персонажа нужно сделать максимально доступной.

И первые кадры из «Нили»:

4
Кадры из сериала «Нили»
4
Кадры из сериала «Нили»
4
Кадры из сериала «Нили»
4
Кадры из сериала «Нили»
Теги
ГалереяНили
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

12Первый взгляд на спин-офф «Ричера» об очень умном женском персонаже

Тоже интересно

17«Космические яйца 2» получили «Новое» название и очередное послание от Мэла Брукса 0Неделя сериалов на КГ — главные новости 22–28 июня 17Ушастик представляет родителей, дедушку и старшего брата в тизер-трейлере фильма «Чебурашка 3» 1Для Atomic Heart вышло финальное дополнение «Кровь на хрустале» — смотрим трейлер 18Первый дисишный ужастик: тизер фильма «Глиноликий»

Далее на КГ

10
Студия A24 выпустит в кинотеатрах расширенную версию хитового хоррора «Закулисье реальности»
 4
Мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига 3» показал худший старт в прокате среди специальных киновыпусков
 2
Фэнтези «Ателье колдовских колпаков» продлили на второй сезон
 0
Киану Ривз может вписаться в следующий «Лего. Фильм», сочетающий игровое кино и анимацию
 1
Рон Перлман получил роль в третьем сезоне детективного триллера «Кросс»
 4
Кристен Риттер ещё не закончила с «Декстером»: её тоже ждёт воскрешение во втором сезоне
 23
Кастинговый директор старой бондианы не хочет видеть Джейкоба Элорди, Каллума Тёрнера и Харриса Дикинсона в роли агента 007
 0
Телеовощи. Выпуск 657: Официальная неделя секса
 16
Главный герой новой экранизации «Обители зла» — Фродо (или просто идиот)
 0
Киллеры, экшен и кровь в свежем тизере второго сезона аниме «Дни Сакамото»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Укушенный радиоактивным Николасом Кейджем Паук в чёрно-белом и цветном трейлере сериала «Человек-паук Нуар»
 
Кино Мультфильму «История игрушек 5» прочат кассовые рекорды на старте
 
Кино В сказке «Холодное сердце 3» Кристофф и Анна сыграют свадьбу
 
Идут съёмки комедийного сериала с Игорем Верником «На своей волне» о том, что семью не выбирают
 
Игры Анонсирован шутер Metro 2039 — новая часть постапокалиптического франчайза
 
Вечные отец и дочь: Дэвид Харбор будет спасать Милли Бобби Браун в шпионском триллере на Netflix
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
0Телеовощи – 657: Официальная неделя секса
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 731: «Очень страшное кино 6», «Властелины вселенной», социальный Уве Болл, сиквел «Гринча», «Давление»
 
3ЕВА – 691: Бородатые ноги
 
1Телеовощи – 656: Избранный нетакусик
 
1Ноль кадров в секунду – 636: Горшок-скалолаз
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 730: «Хокум», «Ограбить Лондон», спорный «Холоп 3», некассовый Стивен Спилберг, «Лило и Стич 2»
 
2ЕВА – 690: Скажи «спасибо» бухлу
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru