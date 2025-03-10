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СЕРИАЛЫ
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Первый взгляд на спин-офф «Ричера» об очень умном женском персонаже

Источник: Amazon

Вы же помните, что Нили очень умная? Сценаристы второго сезона «Ричера» постарались, чтобы мы запомнили это навсегда. Видимо, поэтому она и получила собственный спин-офф, съёмки которого уже официально стартовали. Радостной новостью поделилась сама Мария Стен.

Промо-арт сериала «Нили»

Когда Нили узнаёт, что один друг из её прошлого погиб при подозрительных обстоятельствах, она решает взять правосудие в свои руки. Используя всё, чему научилась у Джека Ричера, Нили встает на опасный путь, чтобы раскрыть зло. По словам Стен, новый сериал покажет жизнь героини вне связи с Ричером. Что натолкнуло шоураннера Ника Сантору на мысль, что это очень интересно, вопрос куда более интригующий, чем сам синопсис.

В актёрский состав «Нили» также записались Грейстон Холт, Джаспер Джонс, Аделин Рудольф и Мэттью Дель Негро.

Хорошая новость в том, что собственный спин-офф сводит к минимуму вероятность возвращения Фрэнсис Нили в основной сериал на постоянной основе, какой бы умной она ни была. Придётся довольствоваться камео.

Теги
ГалереяНилиРичер
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Источник фотографий: Depositphotos

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