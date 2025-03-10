Телеовощи. Выпуск 590: Офонарели вообще

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Содержание
Оценки эпизодов
|04:17 —
|Обсуждение новостей
|51:23 —
|«Сорвиголова: Рождённый заново» — 1x01—02
|01:44:15 —
|«Джек Ричер» — 3x05
|01:58:36 —
|«Непобедимый» — 3x07
|02:07:37 —
|«Сто лет одиночества» — 1x03
|02:28:16 —
|«Нулевой день» — 1x03—04
|02:38:32 —
|«Мистический квест» — 4x07
|02:57:52 —
|«Призрак в доспехах: Синдром одиночки» — 2x03
|03:06:34 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 5x06
|03:19:45 —
|«Звёздный крейсер „Галактика“» — 2x02
|03:32:55 —
|«Ангел» — 1x22
|03:46:28 —
|«Баффи — истребительница вампиров: Сезон 8»
|03:52:17 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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