Новые сериалы недели: следствие ведёт Аманда Сайфред

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Peacock

Мики Фитцпатрик — мать-одиночка и офицер полиции. Ей поручено патрулировать Кенсингтон — один из самых неблагополучных районов Филадельфии, изуродованный проституцией и наркозависимостью. Её сестра Кейси торгует собственным телом, чтобы получить очередную дозу. Однажды Кейси исчезает, в то время как на улицах орудует маньяк. Мики готова пойти на всё, чтобы найти убийцу и предотвратить катастрофу.