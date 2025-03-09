Новые сериалы недели: следствие ведёт Аманда Сайфред

Четверг, 13 марта
детектив, драма, триллер
В ролях Оуэн Купер, Стивен Грэм, Эшли Уолтерс, Фэй Марсей, Кристина Тремарко
Мир обычной семьи переворачивается с ног на голову, когда 13-летнего Джейми Миллера обвиняют в убийстве одноклассника. Родным школьника предстоит пройти через все круги ада, пока ведётся расследование.
триллер, драма
В ролях Аманда Сайфред, Каллум Винсон, Николас Пиннок, Патрик Дарро
Мики Фитцпатрик — мать-одиночка и офицер полиции. Ей поручено патрулировать Кенсингтон — один из самых неблагополучных районов Филадельфии, изуродованный проституцией и наркозависимостью. Её сестра Кейси торгует собственным телом, чтобы получить очередную дозу. Однажды Кейси исчезает, в то время как на улицах орудует маньяк. Мики готова пойти на всё, чтобы найти убийцу и предотвратить катастрофу.
фэнтези
В ролях Розамунд Пайк, Дэниел Хенни, Йоша Страдовски, Маркус Рутерфорд, Зои Робинс, Донал Финн
Создатель Рейф Джадкинс
Владеющая магией Морейн Дамодред из могущественного женского ордена Айз Седай отправляется в опасное путешествие с необычными попутчиками, среди которых, как она верит, находится воплощение великого человека, которому пророчеством уготовано спасти или погубить человечество.
мультфильм, семейный, фантастика
В ролях Стивен Ян, Дж. К. Симмонс, Сандра О, Сет Роген, Гиллиан Джейкобс, Эндрю Рэннелс
Создатель Роберт Киркман, Райан Оттли, Кори Уокер
Третий сезон анимационного боевика завершится восьмого эпизодом под названием I Thought You'd Never Shut Up.
Пятница, 14 марта
драма
В ролях Брайан Тайри Генри, Вагнер Моура, Винг Рэймс, Кейт Малгрю, Неста Купер, Марин Арлэнд
Двое друзей-бездельников из Филадельфии решают притвориться агентами по контролю наркотиков и грабят зарошенный дом. Это влечёт за собой мрачные последствия для героев.
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